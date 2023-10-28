موسكو: كييف ارتكبت اعتداء كاد أن يؤدي إلى كارثة نووية تطال العديد من البلدان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نددت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالهجوم الأوكراني بالمسيرات على محطة كورسك الكهرذرية جنوب غربي روسيا، وأكدت أنه دليل إضافي على طبيعة نظام كييف الإرهابية.
وكتبت على "تلغرام": "مساء 26 أكتوبر الجاري هاجمت القوات الأوكرانية محطة كورسك الكهرذرية بثلاث مسيرات، واصطدمت إحداها بمكبّ للنفايات النووية، مما أدى إلى تدمير جدرانه، فيما سقطت المسيرتان الأخريان على مجمع المبنى الإداري للمحطة".
وذكرت أن المسيرات الأوكرانية المستخدمة في الهجوم كانت مصنوعة بمكونات غربية.
وأضافت: ذلك يدل على أنه لا توجد قيود على نظام كييف الإجرامي، بما في ذلك ارتكاب أعمال الإرهاب النووي، ولم يكن بوسعهم إلا أن يفهموا أن هذا الاعتداء قد يؤدي إلى كارثة نووية تطال العديد من البلدان.
وتابعت: بقصف محطة كورسك، وضع نظام كييف نفسه على قدم المساواة مع أبشع المنظمات الإرهابية. ومما يثير القلق أن هذه الجريمة لم يكن لها أن ترتكب بلا إذن، وربما بأوامر مباشرة من رعاة كييف الغربيين.
وقالت: "ندعو جميع الحكومات لإدانة الأعمال الأوكرانية الهمجية والخطيرة التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. على المنظمات الدولية والبيئية والمجتمع المدني وضع تقييم مناسب لهذا العمل الإرهابي".
RT
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