نابلس: الاحتلال يغلق مدخل برقة بالمكعبات الاسمنتية
التاريخ
10/28/2023 8:12:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدخل بلدة برقة شمال غرب نابلس، بالمكعبات الاسمنتية.
وأفادت مصادر لمراسل"وفا " ، بأن آليات الاحتلال اقتحمت بلدة برقة ترافقها جرافة عسكرية، وأغلقت مدخل البلدة الرئيسي بالمكعبات الاسمنتية، كما أغلقت أحد المداخل الفرعية لبلدة تل جنوب غرب نابلس، بالسواتر الترابية.
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