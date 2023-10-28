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نابلس: الاحتلال يغلق مدخل برقة بالمكعبات الاسمنتية

10/28/2023 8:12:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدخل بلدة برقة شمال غرب نابلس، بالمكعبات الاسمنتية.


وأفادت مصادر لمراسل"وفا " ، بأن آليات الاحتلال اقتحمت بلدة برقة ترافقها جرافة عسكرية، وأغلقت مدخل البلدة الرئيسي بالمكعبات الاسمنتية، كما أغلقت أحد المداخل الفرعية لبلدة تل جنوب غرب نابلس، بالسواتر الترابية.


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