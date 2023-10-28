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كلاسيكو الأرض.. قمة نارية بين برشلونة وريال مدريد

10/28/2023 8:12:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتطلع برشلونة إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة الدوري الإسباني، عندما يستضيف منافسه التقليدي ريال مدريد، اليوم السبت، في الجولة 11 من المسابقة.
وتقام مباراة القمة "الكلاسيكو" الأولى بين الفريقين في الموسم الحالي على إستاد "لويس كومبانيس" الأولمبي في برشلونة.
وعلى مدار المباريات الـ10 الأولى لبرشلونة في رحلة الدفاع عن اللقب، حافظ الفريق على سجله خالياً من الهزائم، لكنه أهدر 6 نقاط خلال 3 تعادلات، ليحصد 24 نقطة مقابل 25 نقطة لمنافسه العنيد ريال مدريد، الذي مني بهزيمة واحدة، وتعادل في مباراة.
ويضاعف فارق النقطة الواحدة من الندية والمنافسة في هذه المواجهة، التي تحظى بمتابعة عالمية كون "الكلاسيكو" من أبرز مواجهات القمة التي يترقبها عشاق اللعبة في كل أنحاء العالم.
وتمثل المباراة مواجهة مبكرة على الصدارة، برغم وجود جيرونا وأتلتيكو مدريد ضمن السباق المحتدم على صدارة جدول المسابقة في الموسم الحالي.
وبعد سنوات طويلة اتسم فيها لقاء الكلاسيكو بالمواجهة المثيرة بين العديد من أسماء النجوم المخضرمين في ريال مدريد وبرشلونة، يمكن اعتبار لقاء الغد كلاسيكو "الوجوه الشابة"، نظراً لهيمنة العناصر الشابة على صفوف الفريقين في الموسم الحالي.
وكانت أسماء الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونجوم الكرة الإسبانية مثل تشافي هيرنانديز، أندريس إنييستا، سيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا، وغيرهم سيطرت على صفوف برشلونة في أجواء مباريات الكلاسيكو على مدار السنوات الماضية.
ولكن هذه الأسماء تبدلت تماماً في الموسمين الماضي والحالي، وأصبح الحضور الأقوى في الفريق للعناصر الشابة مثل لامين يامال، أليخاندرو بالدي، وجافي، وغيرهم، ليكون اعتماد تشافي هيرنانديز على هذه العناصر، وهو ما ينتظر أن يسري على لقاء الكلاسيكو.
وفي المقابل، سيكون اعتماد الإيطالي كارلو أنشيلوتي على العناصر الشابة التي تركت بصمتها في الموسم الحالي، بدلاً من العناصر التي بنى عليها الفريق نجاحاته في مواسم عديد ماضية مثل المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي مارسيلو.
وإلى جانب النجوم المخضرمين الباقين في الفريق، سيعتمد أنشيلوتي على الوجوه الشابة الموهوبة، ويبرز منها الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام، إدواردو كامافينغا، ورودريغو إضافة للمهاجم البرازيلي المتألق فينيسيوس جونيور.
وكان الفريقان التقيا 5 مرات في الموسم الماضي، وتبادلا الفوز على ملعبيهما فيما فاز برشلونة على ريال مدريد 3-1 في نهائي كأس السوبر الإسباني، وفاز برشلونة 1-0 على ريال مدريد في ملعبه بذهاب نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا، ثم فاز ريال مدريد إيابا على ملعب برشلونة 4-0 ليتأهل إلى النهائي.

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