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القيمة السوقية.. الريال يتفوق على برشلونة

10/28/2023 8:12:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتفوق ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة من ناحية القيمة التسويقية، قبل مواجهة الفريقين اليوم السبت في الجولة 11 من الدوري الإسباني.
تبلغ القيمة التسويقية للفريق "الملكي"، بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، 1.03 مليار يورو، ليتفوق على النادي الكاتالوني الذي تصل قيمته لنحو 862 مليون يورو.
ويتصدر ثنائى ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، قائمة أغلى اللاعبين في "كلاسيكو" الدوري الإسباني، وتبلغ قيمة كل منهما 150 مليون يورو.
فيما يعتبر بيدري أغلى لاعب في صفوف الفريق الكاتالوني بقيمته التسويقية التي تصل إلى 100 مليون يورو، يليه في الترتيب جافي وفرينكي دي يونغ، وقيمة كل منهما 90 مليون يورو.

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