القيمة السوقية.. الريال يتفوق على برشلونة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتفوق ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة من ناحية القيمة التسويقية، قبل مواجهة الفريقين اليوم السبت في الجولة 11 من الدوري الإسباني.
تبلغ القيمة التسويقية للفريق "الملكي"، بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، 1.03 مليار يورو، ليتفوق على النادي الكاتالوني الذي تصل قيمته لنحو 862 مليون يورو.
ويتصدر ثنائى ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، قائمة أغلى اللاعبين في "كلاسيكو" الدوري الإسباني، وتبلغ قيمة كل منهما 150 مليون يورو.
فيما يعتبر بيدري أغلى لاعب في صفوف الفريق الكاتالوني بقيمته التسويقية التي تصل إلى 100 مليون يورو، يليه في الترتيب جافي وفرينكي دي يونغ، وقيمة كل منهما 90 مليون يورو.
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