الشرطة الإسرائيلية: سنفرق أي مظاهرة بالقرب من منزل نتنياهو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها لن تسمح بتنظيم أي احتجاجات مساء اليوم السبت بالقرب من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية.وأوضحت الشرطة في بيان رسمي، أنها "لا تسمح بالمظاهرات حول القضايا السياسية أو الأمنية أثناء الحروب"، محذرة الإسرائيليين من أن قواتها ستتحرك لتفريق أي مظاهرة من هذا القبيل.



وتأتي هذه المظاهرة احتجاجا على الفشل الأمني والاستخباراتي الإسرائيلي في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في الـ 7 من أكتوبر الجاري، وقابلتها إسرائيل بعملية "السيوف الحديدية"، حيث يحمّل غالبية الإسرائيليين نتنياهو وحكومته على هذا الفشل ويطالبونه بالاستقالة.

RT