الشرطة الإسرائيلية: سنفرق أي مظاهرة بالقرب من منزل نتنياهو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها لن تسمح بتنظيم أي احتجاجات مساء اليوم السبت بالقرب من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية.
وأوضحت الشرطة في بيان رسمي، أنها "لا تسمح بالمظاهرات حول القضايا السياسية أو الأمنية أثناء الحروب"، محذرة الإسرائيليين من أن قواتها ستتحرك لتفريق أي مظاهرة من هذا القبيل.
وتأتي هذه المظاهرة احتجاجا على الفشل الأمني والاستخباراتي الإسرائيلي في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في الـ 7 من أكتوبر الجاري، وقابلتها إسرائيل بعملية "السيوف الحديدية"، حيث يحمّل غالبية الإسرائيليين نتنياهو وحكومته على هذا الفشل ويطالبونه بالاستقالة.
RT
MENAFN28102023000208011052ID1107322218
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.