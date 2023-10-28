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الجيش الإسرائيلي يقصف بلدات في جنوب لبنان بالقذائف الفوسفورية

10/28/2023 8:12:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أطراف بلدتي علما الشعب ومروحين الحدوديتين جنوب لبنان، بالقذائف الفوسفورية.


وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة لجيش الدفاع أغارت على خلية وصفت عناصرها بالـ"مخربين" كانت تحاول إطلاق قذائف مضادة للدروع من لبنان نحو إسرائيل في منطقة بلدة حانيتا.


ونشرت القوات الإسرائيلية فيديو قالت إنه يوثق عملية استهداف الخلية.

RT

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