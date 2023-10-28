الجيش الإسرائيلي يقصف بلدات في جنوب لبنان بالقذائف الفوسفورية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أطراف بلدتي علما الشعب ومروحين الحدوديتين جنوب لبنان، بالقذائف الفوسفورية.
وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة لجيش الدفاع أغارت على خلية وصفت عناصرها بالـ"مخربين" كانت تحاول إطلاق قذائف مضادة للدروع من لبنان نحو إسرائيل في منطقة بلدة حانيتا.
ونشرت القوات الإسرائيلية فيديو قالت إنه يوثق عملية استهداف الخلية.
RT
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