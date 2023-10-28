صحة غزة تدعو طلاب الطب والمتقاعدين بالتطوع فوراً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة اشرف القدرة ان مستشفيات القطاع تعاني من نقص شديد في كوادر القطاع الطبي ، بسبب تهجير الكادر او استهدافهم او استشهاد بعضهم ، بالإضافة الى الاعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين التي تصل الى المستشفيات.
القدرة دعا في مؤتمر صحفي ، السبت ، جميع طلاب الطب والتمريض ، والمتقاعدين من أطباء وممرضين في شتى المجالات الى التطوع الفوري ، وبدء العمل في مستشفيات القطاع.
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