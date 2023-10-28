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عاجل : عقوبات صارمة من مانشستر سيتي ضد من سخروا من وفاة أسطورة يونايتد

10/28/2023 8:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فرض مانشستر سيتي عقوبات صارمة على بعض جماهير الفريق، ممن سخروا من وفاة أسطورة مانشستر يونايتد، السير بوبي تشارلتون.
وتوفى السير بوبي تشارلتون، السبت الماضي عن عمر يناهز الـ 86 عاما.
وانتشرت مقاطع فيديو، ظهرت فيها بعض من جماهير السيتي وهي تهتف بهتافات مسيئة تجاه السير بوبي تشارلتون، في مباراة فريقهم أمام برايتون، بالدوري الإنجليزي.
ونشر النادي الإنجليزي، بيانا أعلن فيه عن حرمان الجماهير المتورطة في تلك الهتافات، من حضور مباريات الفريق، سواء على ملعب مانشستر سيتي، أو خارجه.
وأعلن مانشستر سيتي، عن الوقوف دقيقة حداد على روح السير بوبي تشارلتون، في ديربي مانشستر، مساء الأحد القادم في الدوري الإنجليزي.

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