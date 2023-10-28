Saturday, 28 October 2023 03:56 GMT

الدوري السعودي.. الهلال يحسم الكلاسيكو أمام الأهلي

10/28/2023 8:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكن الهلال من تخطي ضيفه وغريمه الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي، عقب الفوز عليه بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.
وافتتح التسجيل للهلال الدولي الصربي المخضرم سيرجي سافيتش في الثانية 56.
قبل أن يضيف مواطنه ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 37.
وقلص الأهلي النتيجة بواسطة نجمه الفرنسي ماكسيمان في الدقيقة 58، وبعدها أكمل "الزعيم" ثلاثيته بواسطة النيران الصديقة من الأهلي في الدقيقة 84.
وعادت مواجهة الكلاسيكو بين أزرق العاصمة وأخضر الغربية، في دوري المحترفين مجدداً بعد 588 يوماً، بعدما غاب الأهلي عن النسخة الماضية من دوري روشن، عقب هبوطه إلى الدرجة الأدنى التي قضى فيها موسماً واحداً.
وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة في المركز الخامس.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN28102023000208011052ID1107322214

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث