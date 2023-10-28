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الهلال الأحمر المصري: 1000 شاحنة مساعدات تنتظر دخول غزة

10/28/2023 8:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري اليوم (السبت) إن حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة حتى الآن لا يلبي الاحتياجات المطلوبة، حسبما نقلت ((وكالة أنباء العالم العربي)).


وقال المدير التنفيذي هاني الناظر في مؤتمر صحافي إن عدد الشاحنات التي دخلت في حدود 84 سيارة ((وهذا عدد صغير)).


وذكر أن من يتسلم المساعدات في الجانب الآخر هو الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) وهما يعملان على توصيل جميع المساعدات للمحتاجين.


وقال الناظر إن ((المتواجد على الحدود والجاهز فوق 1000 شاحنة))، والفرق الطبية لم تدخل قطاع غزة حتى هذه اللحظة.

الشرق الاوسط


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