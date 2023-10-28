الهلال الأحمر المصري: 1000 شاحنة مساعدات تنتظر دخول غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري اليوم (السبت) إن حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة حتى الآن لا يلبي الاحتياجات المطلوبة، حسبما نقلت ((وكالة أنباء العالم العربي)).
وقال المدير التنفيذي هاني الناظر في مؤتمر صحافي إن عدد الشاحنات التي دخلت في حدود 84 سيارة ((وهذا عدد صغير)).
وذكر أن من يتسلم المساعدات في الجانب الآخر هو الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) وهما يعملان على توصيل جميع المساعدات للمحتاجين.
وقال الناظر إن ((المتواجد على الحدود والجاهز فوق 1000 شاحنة))، والفرق الطبية لم تدخل قطاع غزة حتى هذه اللحظة.
الشرق الاوسط
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