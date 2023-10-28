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الدوري الألماني.. بوخوم يتعادل مع ماينز

10/28/2023 8:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعادل فريق بوخوم مع ضيفه ماينز 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم.
وأنهى بوخوم الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف أحرزه كيفين ستوغر في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني، تمكن ماينز من تعديل النتيجة عن طريق هدف سجله كيفين شلوتيربيك، لاعب بوخوم، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 59، قبل أن يتمكن شلوتربيك من تصحيح خطئه بتسجيله الهدف الثاني لبوخوم في الدقيقة 82، قبل أن يسجل ماينز هدف التعادل عن طريق توم كراوس في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع بوخوم رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس عشر، كما رفع ماينز رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.

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