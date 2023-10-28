جنوى يفوز على ساليرنيتانا بالدوري الإيطالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تغلب جنوى على ضيفه ساليرنيتانا 1-0، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ورفع جنوى رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد ساليرنيتانا عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).
وسجل ألبرت جودمنسون هدف المباراة الوحيد لجنوى في الدقيقة 35.
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