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جنوى يفوز على ساليرنيتانا بالدوري الإيطالي

10/28/2023 8:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تغلب جنوى على ضيفه ساليرنيتانا 1-0، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ورفع جنوى رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد ساليرنيتانا عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).
وسجل ألبرت جودمنسون هدف المباراة الوحيد لجنوى في الدقيقة 35.

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