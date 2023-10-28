مصر: لا نتحمل مسؤولية عوائق دخول المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم السبت، من وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفيرلي، أن مصر لا تتحمل مسؤولية عوائق دخول المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح.
وأضاف شكري، أن مصر تقدم ما يمكن، موضحاً أن على المجتمع الدولي ازالة كل ما يعيق دخول المساعدات لقطاع غزة وخروج الأجانب منه.
ودعا إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة.
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