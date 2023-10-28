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مصر: لا نتحمل مسؤولية عوائق دخول المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح

10/28/2023 8:12:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم السبت، من وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفيرلي، أن مصر لا تتحمل مسؤولية عوائق دخول المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح.


وأضاف شكري، أن مصر تقدم ما يمكن، موضحاً أن على المجتمع الدولي ازالة كل ما يعيق دخول المساعدات لقطاع غزة وخروج الأجانب منه.


ودعا إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة.


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