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توتنهام يفوز على كريستال ويحافظ على الصدارة

10/28/2023 8:12:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل توتنهام الحفاظ على صدارة جدول بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بانتصاره على مضيفه كريستال بالاس بهدفين لواحد، في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من المسابقة.
وخلال الشوط الأول، فشل "السبيرز" في تسجيل هدف التقدم على ملعب سيلهرست بارك.
لكن الشوط الثاني كان مغايراً، حيث تقدم الضيوف بهدف لجويل وارد (ق53) بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الهدف الثاني للفريق اللندني (ق66).
وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع نجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف شرفي من خلال جوردان أيو (ق90+4) لكن الوقت المتبقي من المباراة لم يكن كافياً لكريستال بالاس للتعادل رغم إثارتها.
وبهذا الانتصار عزز توتنهام من صدارته لجدول البريميير ليغ برصيد 26 نقطة، محققاً رابع انتصاراته على التوالي والثامن في المجمل إضافة لتعادلين، ليتفوق بخمس نقاط مؤقتاً عن مانشستر سيتي، حامل اللقب.
أما كريستال بالاس فتجمد رصيده عند 12 نقطة محتلاً المركز الحادي عشر، بعدما مني بالهزيمة الثانية له توالياً في المسابقة والرابعة في المجمل مقابل ثلاثة انتصارات ومثلها من التعادلات.

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