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وزير الاتصالات الفلسطيني: فلسطين تتفاوض على خدمات ستارلينك لاستعادة الاتصال في غزة

10/28/2023 8:12:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر، إنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات الدولية للحصول على خدمات ستارلينك في التواصل مع قطاع غزة.


وأضاف الوزير في تصريح لقناة "الحدث"، "طلبنا من مصر تقوية شبكات البث بعد قطع إسرائيل الاتصالات في غزة".
وكانت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية قد أعلنت أمس الجمعة انقطاع كافة خدمات الاتصالات والانترنت بشكل كامل مع قطاع غزة وانعزاله عن العالم، بعد هجمات إسرائيلية مكثفة خلال الساعة الماضية.


وطالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس التنفيذي لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) إيلون ماسك بتوفير الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة بعد انقطاعها كاملا بسبب غارات إسرائيل ودشنوا وسما على منصة "إكس".

RT

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