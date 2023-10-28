7703 شهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول

(MENAFN
- Amman Net)
الجمعية العامة للأمم المتحدة تجتمع اليوم لمناقشة الحرب الإسرائيلية على غزة، بطلب أردني ودولي
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع مسؤولين أوروبيين وقطريين وبحرينيين ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
المركز الوطني للأمن السيبراني يحذر من إدخال البيانات البنكية على المواقع غير الموثوقة، وذلك لتجنب خطر اختراق الحساب البنكي.
تجار سوق الخضار المركزي في الزرقاء يضربون عن العمل ويغلقون أبواب محالهم التجارية، احتجاجا على منع دخول السيارات الى السوق.
مصر، تبلغ الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، أنه من المتوقع اليوم إدخال دفعة جديدة من المساعدات إلى القطاع المحاصر، وفق ما ذكر مسؤول الإعلام في الهلال الأحمر رائد النمس.
الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يناقشان "الجهود المستمرة لتحديد مكان وتأمين إطلاق سراح" الأميركيين الذين يعتقد أنهم محتجزون في غزة.
تكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 7703 شهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول 10/28/2023 - 14:51 عمان ن
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغت 7703 شهداء بينهم 3595 طفلا، وأكثر من 19 ألف جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.
وأوضحت الوزارة، في مؤتمر صحفي أن هنالك شللا تاما في عمل الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف بعد قطع الاتصالات، مؤكدا أن المنظومة الصحية في القطاع انهارت.
ودعت الوزارة طلبة الطب والتمريض والمتقاعدين للتطوع للعمل في المسشتفيات، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 53 مجزرة في غارات عنيفة أمس.
وبينت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 825 مجزرة ضد عائلات منذ بدء العدوان.
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