MENAFN - Amman Net)الجمعية العامة للأمم المتحدة تجتمع اليوم لمناقشة الحرب الإسرائيلية على غزة، بطلب أردني ودولينائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع مسؤولين أوروبيين وقطريين وبحرينيين ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.المركز الوطني للأمن السيبراني يحذر من إدخال البيانات البنكية على المواقع غير الموثوقة، وذلك لتجنب خطر اختراق الحساب البنكي.تجار سوق الخضار المركزي في الزرقاء يضربون عن العمل ويغلقون أبواب محالهم التجارية، احتجاجا على منع دخول السيارات الى السوق.مصر، تبلغ الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، أنه من المتوقع اليوم إدخال دفعة جديدة من المساعدات إلى القطاع المحاصر، وفق ما ذكر مسؤول الإعلام في الهلال الأحمر رائد النمس.الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يناقشان "الجهود المستمرة لتحديد مكان وتأمين إطلاق سراح" الأميركيين الذين يعتقد أنهم محتجزون في غزة.تكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 7703 شهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول 10/28/2023 - 14:51 عمان ن

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغت 7703 شهداء بينهم 3595 طفلا، وأكثر من 19 ألف جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وأوضحت الوزارة، في مؤتمر صحفي أن هنالك شللا تاما في عمل الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف بعد قطع الاتصالات، مؤكدا أن المنظومة الصحية في القطاع انهارت.

ودعت الوزارة طلبة الطب والتمريض والمتقاعدين للتطوع للعمل في المسشتفيات، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 53 مجزرة في غارات عنيفة أمس.

وبينت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 825 مجزرة ضد عائلات منذ بدء العدوان.

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