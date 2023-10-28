MENAFN - Palestine News Network ) وزارة الصحة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم ال22 على التوالي إلى أكتر من 7700 شهيد بينهم أكثر من 3000 طفلا بالاضافة إلى الاف المفقودين تحت الأنقاض

الناطق باسم وزارة الصحة بغزة يقول غن الاحتلال ارتكب 53 مجزرة في قصف عنيف على احياء متفرقة في قطاع غزة يوم أمس.

قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدخل بلدة برقة شمال غرب نابلس، بالمكعبات الاسمنتية.

استشهاد المواطن، بلال محمد صالح (40 عاماً) استشهد متأثرا بجروح خطيرة، أصيب بها برصاصة في الصدر أطلقها عليه مستعمر في بلدة الساوية جنوب نابلس

وزير الخاريجة المصري سامح شكري يتهم إسرائيل بوضع عوائق أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج رعايا الدول الثالثة

"القناة 12" العبرية، اليوم السبت، بأن أهالي الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة يهددون بالتصعيد إذا لم يلتقوا مع المجلس الوزاري المصغر.

مدفعية الاحتلال تقصف جنوبي بلدة الناقورة اللبنانية بالقذائف الحارقة



هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً ولطيفا في معظم المناطق

أما يوم غد الأحد، فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا إلى حار نهاراً، وباردا نسبيا ليلاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة