(MENAFN
- Palestine News Network )
وزارة الصحة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم ال22 على التوالي إلى أكتر من 7700 شهيد بينهم أكثر من 3000 طفلا بالاضافة إلى الاف المفقودين تحت الأنقاض
الناطق باسم وزارة الصحة بغزة يقول غن الاحتلال ارتكب 53 مجزرة في قصف عنيف على احياء متفرقة في قطاع غزة يوم أمس.
قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدخل بلدة برقة شمال غرب نابلس، بالمكعبات الاسمنتية.
استشهاد المواطن، بلال محمد صالح (40 عاماً) استشهد متأثرا بجروح خطيرة، أصيب بها برصاصة في الصدر أطلقها عليه مستعمر في بلدة الساوية جنوب نابلس
وزير الخاريجة المصري سامح شكري يتهم إسرائيل بوضع عوائق أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج رعايا الدول الثالثة
"القناة 12" العبرية، اليوم السبت، بأن أهالي الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة يهددون بالتصعيد إذا لم يلتقوا مع المجلس الوزاري المصغر.
مدفعية الاحتلال تقصف جنوبي بلدة الناقورة اللبنانية بالقذائف الحارقة
هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً ولطيفا في معظم المناطق
أما يوم غد الأحد، فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا إلى حار نهاراً، وباردا نسبيا ليلاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
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