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ارتفاع عدد ضحايا تصادم بين حافلة ركاب وعدد من السيارات في مصر

10/28/2023 8:00:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم بين حافلة ركاب وعدد من السيارات صباح السبت على طريق القاهرة-الإسكندرية، بحسب ما أفاد موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية إلى 35 شخصاً.

وذكرت الصحيفة أن "تصادما مروعا على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، بالقرب من مدينة وادي النطرون .. أسفر عن مصرع 35 شخصا، منهم 18 على الأقل متفحمون، وإصابة أكثر من 53 آخرين".

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الصحراوي بالكيلو 134 القادم من الإسكندرية في اتجاه القاهرة، بين عدد من السيارات، وانتقلت قيادات المرور والشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن مصادر بالشرطة قولها إن التصادم وقع بسبب تسرب زيت من سيارة مما أدى إلى اشتعال النيران في بعض السيارات.


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