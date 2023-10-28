نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز يتلقى تأكيدا رسميا بإيقاف لاعبه تونالي

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت أنه تلقى تأكيدا رسميا من السلطات الإيطالية بإيقاف لاعبه الإيطالي ساندرو تونالي بسبب مخالفة قواعد المراهنات في بلاده.

وقال نيوكاسل "سيحق لساندرو العودة إلى المشاركة في المباريات الرسمية لكرة القدم بداية من يوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2024."

وعاقب الاتحاد الإيطالي لكرة تونالي بالإيقاف لمدة 18 شهرا الخميس الماضي وقال إنه سيتم استبدال ثمانية منها بدورات علاجية من إدمان القمار بعد التوصل إلى تسوية مع مكتب المدعي العام الاتحادي.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل أمس الجمعة إن النادي يواجه معضلة لاختيار تونالي في التشكيلة لأنه لم يتلق بعد تأكيدا رسميا من السلطات الإيطالية.

وأضاف هاو أن هناك "فرصة كبيرة" لمشاركة تونالي مع النادي اليوم السبت عندما يحل ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس إن عقوبة الإيقاف المفروضة على تونالي لاعب منتخب إيطاليا ستطبق في جميع أنحاء العالم مما يعني أن لاعب الوسط لا يحق له حاليا اللعب في صفوف نيوكاسل.

وقال الفيفا لرويترز إن الاتحاد الإيطالي طلب تطبيق الإيقاف على مستوى العالم.

وقال الفيفا لرويترز "تمت الموافقة على الطلب الذي قدمه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لتمديد العقوبة التي فرضها على اللاعب ساندرو تونالي في 27 أكتوبر 2023 لتكون على مستوى العالم".

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