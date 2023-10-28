7703 شهيدا في غزة
التاريخ
10/28/2023 7:20:51 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة ، ارتفاع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 7703 بينهم 3195 طفلا.
وبين الناطق ان الاحتلال ارتكب 53 مجزرة في قصف عنيف يوم أمس.
وأشار الى ان الاحتلال ارتكب 825 مجزرة بحق عائلات في غزة منذ بدء الحرب.
MENAFN28102023000151011027ID1107322157
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.