ورقة تنفذ شاباً خليجياً من السجن

برأت ورقة صادرة من مستشفى محلي شابا خليجيا، من الإدانة بتهمة التخلف دون عذر مقبول عن حضور الموعد المحدد لإجراء الفحص الدوري الخاص بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

الورقة التي سلمها محامي المتهم، إلى هيئة محكمة أبوظبي الابتدائية، أثبتت براءة موكله، وبالتالي عدم إدانته، طبقا لمواد قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري الصادر بها قرار".

وتفصيلاً، فقد أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة المختصة، بوصف أنه تخلف دون عذر مقبول عن الحضور في الموعد المحدد لإجراء الفحص الدوري، كونه من الاشخاص الخاضعين للفحوصات الخاصة بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة، بناء على الأوامر السامية، مشيرة إلى أن المتهم سبق، وأن تعهد في وقت سابق، بالحضور ولم يلتزم، كما لم يرد على الاتصالات التي وردت إليه في هذا الشأن.

وأمام هيئة المحكمة أكد المحامي علي العابدي الحاضر مع المتهم، على إنكار موكله كافة التهم المنسوبة إليه، دفعاً بانتفاء أركان الجريمة في شقيها المادي والمعنوي.

وقرر المحامي علي العابدي، أنه لديه ما يفيد سبب تخلف المتهم عن الحضور في الموعد المحدد، مقدماً لهيئة المحكمة ورقة صادرة من مستشفى خليفة الطبي، تفيد أن المتهم كان منوماً في التاريخ المحدد لإجراء الفحص الدوري الخاص بالمواد المخدرة.

وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها أن الورقة الصادرة من المستشفى، تمثل دليلاً ومانعاً يحول دون الحضور للفحص الدوري في مديرية مكافحة المخدرات بإدارة المتابعة والفحص الدوري، وعليه فإن الدعوى بوضعها الراهن لا تصلح بحد ذاتها دليلا قاطعا على صحة إسناد الجريمة قِبل المتهم وثبوتها في حقه، مشيرة إلى خلو الأوراق من أي دليل، يكفي لصحة إسناد الاتهام قبل المتهم.

وعليه قضت المحكمة ببراءة المتهم عن الجريمة المسندة إليه.





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