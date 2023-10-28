ذهبية مريم الزيودي ترفع حصيلة الإمارات إلى 11 ميدالية في ختام البارالمبية الآسيوية

اختتمت بعثة الإمارات، اليوم السبت، مشاركتها في النسخة الرابعة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، بالحصول على ميدالية ذهبية جديدة، عبر مريم الزيودي لاعبة منتخب ألعاب القوى، لترفع البعثة رصيدها إلى 11 ميدالية (4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات).

وأحرزت الزيودي ذهبية مسابقة رمي القرص فئة F40، وحققت رقما آسيويا جديدا (21.97 متر)، وجاءت سارولتوجز داجفادورج من منغوليا ثانية بـ20.79 متر، ومدينا مختاروفا من أوزبكستان ثالثة بـ19.55 متر. والميدالية هي الثانية لمريم الزيودي في هذه الدورة بعد فضية دفع الجلة أمس الجمعة، علما بأنها أحرزت المركز الخامس بكل من المسابقتين، في دورة جاكرتا 2018.

وعبرت اللاعبة عن سعادتها الغامرة بالميدالية الذهبية ورفع حصيلة الإمارات وتحقيق رقم قاري جديد، مؤكدة فخرها بهذا الإنجاز، الذي تهديه إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات. وقالت: "أرى هذه الذهبية بمثابة مسك الختام لمشاركتي ومشاركة البعثة ككل، وتجسيدا لجهود الفترة الماضية، وخير دافع في المشاركات المقبلة". وأكد سعادة محمد فاضل الهاملي، رئيس البعثة أن إنجاز مريم وقبلها زميلتيها في منتخب ألعاب القوى نورة الكتبي وذكره الكعبي، يجسد قدر الاهتمام برياضة المرأة في الإمارات كجزء أصيل من سياسة الدولة في الاهتمام بالرياضة بصفة عامة ورياضة أصحاب الهمم خاصة.

وقال: "أثبتت فتيات الإمارات براعتهن في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية، وأثبتن جدارتهن في تمثيل الدولة خلال هذه النسخة من الألعاب البارالمبية الآسيوية بالوصول إلى منصات التتويج 5 مرات عن طريق نوره وذكره ومريم، وحصد 5 ميداليات (ذهبيتان وفضيتان وبرونزية)". وأضاف: "ما يدعو للفخر أن اللاعبات قادرات على مواصلة العطاء، وأن معظمهن لم يسبق لهن التتويج في البارالمبية الآسيوية، وهذه النسخة شهدت أولى إنجازاتهن ونتمنى استمرارها في المستقبل". وحرص الهاملي على زيارة البعثة في مقر إقامتها بقرية الرياضيين، والتهنئة على الإنجازات خلال منافسات هذه الدورة، والجهود المخلصة التي ساهمت في رفع علم الدولة على منصات التتويج، وطالبهم بمزيد من الجهد في الفترة المقبلة للحفاظ على هذه المكتسبات وتحقيق ما هو أفضل. وشهدت منافسات اليوم الأخير أيضا، فوز عمير يونس بالمركز السابع في مسابقة الرمح فئة F55،

وجاءت مريم المطروشي سادسة في دفع الجلة فئة F46، وأحتل أحمد البلوشي المركز الرابع في مسابقة وزن فوق 107 كجم، برفعات القوة. وتصدرت الإمارات في ختام منافسات الدورة، صدارة ترتيب البعثات العربية المشاركة، بإجمالي 11 ميدالية، وضعتها في المركز الـ14 في الترتيب العام بين 44 دولة شاركت في الدورة. وجاءت ميداليات الإمارات بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات، وكانت كالآتي: ذهبية لمحمد القايد في سباق 800 متر، وذهبية لنورة الكتبي في دفع الجلة، وذهبية وبرونزية لعبد الله سلطان العرياني في الرماية، وذهبية وبرونزية لمريم الزيودي، في رمي القرص ودفع الجلة، وفضية وبرونزية لذكره الكعبي في رمي الصولجان ودفع الجلة، وفضية لسيف الظاهري في الرماية، وفضية لمحمد الكعبي في دفع الجلة، وبرونزية لسيف النعيمي في الرماية.

وأنهت الصين الدورة في صدارة الترتيب، برصيد 521 ميدالية (214 ذهبية و167 فضية و 140 برونزية) وتلتها إيران بإجمالي 131 ميدالية (44 ذهبية و46 فضية و41 برونزية)، وجاءت اليابان، التي ستنظم الدورة المقبلة بمدينة ايتشي وناجويا في 2026، ثالثة بـ150 ميدالية (42 ذهبية و49 فضية و59 برونزية).

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