الرئيس المصري: مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس، مشيراً إلى أن حادثي طابا ونوبيع دليل على أن التصعيد في غزة له آثار على المنطقة.

وقال السيسي، خلال مؤتمر اتحاد الصناعات اليوم: "حذرت مراراً من أن اتساع نطاق الصراع ليس في صالح المنطقة"، مشيراً إلى أن "هناك جهداً كبيراً لإدخال المساعدات الإنسانية بكاملها إلى قطاع غزة"، معرباً عن الشكر لكل الدول التي قدمت المساعدات.

وأكد أن "سياسة مصر الخارجية لا تقوم على الغدر والتآمر ونحن حريصون على بناء بلدنا"، لافتاً إلى أن "مصر حريصة على استقرار المنطقة".



وشدد السيسي على أن "مصر بشعبها وجيشها قادرة على حماية البلاد"، لافتاً إلى الحرص على تخفيف حدة الأزمة من خلال إطلاق سراح الرهائن والأسرى في غزة.

ورحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لوقف إطلاق النار في غزة قائلًا: إن "الاندفاع في رد الفعل قد يؤدي للندم وأحذر منه".

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