بيلا حديد عن حرب غزة: أجبرت على الصمت.. لكن ليس بعد الآن

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- خرجت عارضة الأزياء الأمريكية، ذات الأصول الفلسطينية، بيلا حديد، عن صمتها، للتحدث علنا عن الحرب على قطاع غزة.

وفي منشور طويل، عبر حسابها في "إنستغرام"، بررت "حديد" سبب عدم تعليقها على الحرب إلى حد الآن، رغم مرور نحو أسبوعين على اندلاعها.

وبدأت حديثها بالقول: "طوال الأسبوعين الماضيين المروّعين، لم أعثر على الكلمات المناسبة للحديث عما يحدث. الأسبوعان اللذان حوّلا انتباه العالم مرة أخرى نحو الوضع الذي أودى بحياة الأبرياء، وأثّر على العائلات لعقود من الزمن. لديّ الكثير لأقوله، لكن اليوم سأختصره".

وبررت بيلا حديد أنها اضطرت للصمت بعد أن أصبحت هدفا لـ"الكراهية" في الآونة الأخيرة، بسبب دعمها لفلسطين.

وأكدت أنها تلقت "مئات التهديدات بالقتل يوميا، وتم تسريب رقم هاتفها، وشعرت عائلتها أنها في خطر"، مضيفة أنه مع ذلك "لن تستطيع الصمت بعد الآن".

وتابعت: "الصمت ليس خيارا. إن شعب فلسطين وأطفالها، وخاصة في غزة، لا يستطيعون تحمل صمتنا. نحن لسنا شجعانا، بل هم كذلك”.

وأضافت عارضة الأزياء الأمريكية في منشورها: "قلبي ينزف من الألم من الصدمة التي أراها تتكشف، وكذلك من صدمة الأجيال في دمي الفلسطيني. عند رؤية آثار الغارات الجوية في غزة أشعر بالحزن مع جميع الأمهات اللاتي فقدن أطفالهن والأطفال الذين يبكون وحدهم، وجميع الآباء والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأصدقاء المفقودين الذين لن يسيروا على هذه الأرض مرة أخرى أبدًا".

وأعلنت بيلا حديد في الوقت ذاته تعاطفها مع "العائلات الإسرائيلية" التي عانت من تداعيات 7 أكتوبر، على حد قولها، مشددة على أنه "بغض النظر عن وقائع التاريخ، فإنها تدين الهجمات الإرهابية على المدنيين في أي مكان".

واعتبرت أن " إيذاء النساء والأطفال وممارسة الإرهاب لا ينبغي ولا ينبغي أن يفيد حركة فلسطين الحرة. أنا أؤمن من أعماق قلبي أنه لا يجوز إبعاد أي طفل أو أي شخص في أي مكان عن أسرته سواء بشكل مؤقت أو إلى أجل غير مسمى. وهذا ينطبق على الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء".

وشددت بيلا على أنه“من المهم أن نفهم المشقة التي يواجهها الفلسطيني بكونه فلسطينيا”، مضيفة أنه من“الضار" و”المخزي” أن العالم“ينظر إلينا على أننا لسنا أكثر من إرهابيين يقاومون السلام”.

وتحدثت عارضة الأزياء عن قصة والدها، المطور العقاري محمد حديد، الذي ولد في فلسطين.

وكتبت: "ولد والدي في الناصرة عام النكبة (تهجير 750 ألف فلسطيني عام 1948)”.“بعد تسعة أيام من ولادته، تم طرده مع عائلته من وطنهم فلسطين، ليصبحوا لاجئين، بعيدًا عن المكان الذي كانوا يعتبرونه وطنهم ذات يوم. أجدادي لم يُسمح لهم بالعودة أبداً. لقد شهدت عائلتي 75 عامًا من العنف ضد الشعب الفلسطيني، وأبرزها غزوات المستوطنين الوحشية التي أدت إلى تدمير مجتمعات بأكملها، والقتل بدم بارد، وإبعاد العائلات قسراً عن منازلهم. ولا تزال ممارسة الاستيطان على الأراضي الفلسطينية مستمرة حتى يومنا هذا. إن الألم الناتج عن ذلك لا يمكن تصوره".

وفي منشورها، ناشدت معالجة الأزمة الإنسانية في غزة، مشيرة إلى أن الحاجات الإنسانية للمدنيين لا يجب اختراقها، وأن عدم الالتزام بها هو مخالفة لقوانين الحرب.

واختتمت العارضة "حديد" منشورها: "إنني أقف مع الإنسانية، وأعلم أن السلام والأمان ملك لنا جميعًا".