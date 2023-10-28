حماس تعلن فشل الهجوم الإسرائيلي البري على القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- قال عضو قيادة حركة "حماس" في الخارج علي بركة، إن الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزّة أمس فشل، مؤكدا وقوع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

وأوضح بركة في لقاء متلفز، أن التوغل الإسرائيلي فشل على 3 محاور، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية واجهت مقاومة صلبة ومتماسكة وتجربتها في التوغل البري فشلت.

وقال: "وقع الاحتلال في كمائن نصبتها المقاومة على كافة الجبهات، التي تقدّم إليها وانسحب حاملاً قتلاه وجرحاه".

وكشف بركة أنّ "الجيش الإسرائيلي، تكبّد خسائر فادحة ليلة أمس، وتدخّلت مروحياته لنقل قتلاه ومصابيه".

كما توقع، أن يعيد الجيش الإسرائيلي "محاولة التوغل في غزة مرة أخرى".

وأعلنت حركة "حماس" في وقت سابق تضرر ما لا يقل عن 6 دبابات إسرائيلية بصواريخ مضادة للدروع، خلال التوغل.

وأشارت "القناة 13" العبرية نقلا عن مصادر أمنية، إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة ولم ينسحب.

وذكر موقع "واينت" العبري نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن قيادة الجيش بدأت مشاورات جديدة لتحديد المراحل المقبلة من الاجتياح البري لقطاع غزة، الذي انطلق مساء أمس.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.

وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7 آلاف شهيد وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

المصدر: وكالات