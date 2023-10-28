الاحتلال يعتقل 25 مواطنًا على الأقل من الضّفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ الليلة الماضية وفجر اليوم السبت (25) مواطنًا على الأقل من الضّفة، من بينهم الصحفية سجود عاصي للضغط على زوجها الصحفي محمد بدر لتسليم نفسه، وتركزت عمليات الاعتقال في مخيم الجلزون/ رام الله، وفي محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، نابلس، طولكرم، والقدس.

وبيّنت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ حملة الاعتقالات هذه هي الأقل، منذ السابع من أكتوبر الجاري، تاريخ بدء معركة (طوفان الأقصى) مقارنة مع الأيام السابقة، علماً أنّ الاحتلال اعتقل أكثر من 1555 مواطنًا من الضّفة منذ بداية العدوّان الشامل على أبناء شعبنا في غزة، وهذه المعطيات حول حالات الاعتقال تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، واحتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن.

يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال أقدمت فجر اليوم على هدم منزل الأسير باجس نخلة من مخيم الجلزون/ رام الله، وهو المنزل الثاني الذي تهدمه قوات الاحتلال خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث أقدمت في وقت سابق على تفجير منزل الأسير ماهر شلون من مخيم عقبة جبر/أريحا.

يذكر أنّ سلطات الاحتلال صعّدت من جريمة (العقاب الجماعيّ) التي ينفّذها الاحتلال بمستويات وأدوات مختلفة، بشكل لافت خلال هذا العام، والذي كان من أكثر الأعوام دموية.