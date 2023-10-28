الاحتلال يعتقل 25 مواطنًا على الأقل من الضّفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ الليلة الماضية وفجر اليوم السبت (25) مواطنًا على الأقل من الضّفة، من بينهم الصحفية سجود عاصي للضغط على زوجها الصحفي محمد بدر لتسليم نفسه، وتركزت عمليات الاعتقال في مخيم الجلزون/ رام الله، وفي محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، نابلس، طولكرم، والقدس.
وبيّنت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ حملة الاعتقالات هذه هي الأقل، منذ السابع من أكتوبر الجاري، تاريخ بدء معركة (طوفان الأقصى) مقارنة مع الأيام السابقة، علماً أنّ الاحتلال اعتقل أكثر من 1555 مواطنًا من الضّفة منذ بداية العدوّان الشامل على أبناء شعبنا في غزة، وهذه المعطيات حول حالات الاعتقال تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، واحتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن.
يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال أقدمت فجر اليوم على هدم منزل الأسير باجس نخلة من مخيم الجلزون/ رام الله، وهو المنزل الثاني الذي تهدمه قوات الاحتلال خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث أقدمت في وقت سابق على تفجير منزل الأسير ماهر شلون من مخيم عقبة جبر/أريحا.
يذكر أنّ سلطات الاحتلال صعّدت من جريمة (العقاب الجماعيّ) التي ينفّذها الاحتلال بمستويات وأدوات مختلفة، بشكل لافت خلال هذا العام، والذي كان من أكثر الأعوام دموية.
MENAFN28102023000205011050ID1107322119
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.