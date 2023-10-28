الجيش الأميركي يسقط مسيّرة قرب قاعدة عين الأسد في العراق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أسقط الجيش الأميركي، طائرة مسيّرة هجومية، مساء اليوم الجمعة، قرب قاعدة عين الأسد التي تنتشر فيها في غرب العراق، وفقًا لمسؤول عسكري أميركي.



وجاءت محاولة الهجوم بالطائرة المسيّرة بعد أن ضربت الولايات المتحدة منشأتين عسكريتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني ومجموعات مرتبطة به.



وقال المسؤول العسكري الأميركي، إن "القوات الأميركية اشتبكت مع طائرة مسيّرة هجومية أحادية الاستخدام على بعد بضعة كيلومترات من قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، وأسقطتها بنجاح دون وقوع أي حادث آخر".

