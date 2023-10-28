الجيش الأميركي يسقط مسيّرة قرب قاعدة عين الأسد في العراق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أسقط الجيش الأميركي، طائرة مسيّرة هجومية، مساء اليوم الجمعة، قرب قاعدة عين الأسد التي تنتشر فيها في غرب العراق، وفقًا لمسؤول عسكري أميركي.
وجاءت محاولة الهجوم بالطائرة المسيّرة بعد أن ضربت الولايات المتحدة منشأتين عسكريتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني ومجموعات مرتبطة به.
وقال المسؤول العسكري الأميركي، إن "القوات الأميركية اشتبكت مع طائرة مسيّرة هجومية أحادية الاستخدام على بعد بضعة كيلومترات من قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، وأسقطتها بنجاح دون وقوع أي حادث آخر".
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