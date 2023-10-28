كتائب القسام تعلن قصف قاعدة زيكيم برشقة صاروخية

كتائب القسام تعلن قصف قاعدة زيكيم برشقة صاروخية
التاريخ
10/28/2023 7:10:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام أنها قصفت اليوم السبت قاعدة زيكيم برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.
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