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الدفاعات الروسية تسقط 6 مسيرات أوكرانية

10/28/2023 7:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسقطت الدفاعات الروسية 6 مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعتي أريول وتولا المحاذتين لأوكرانيا جنوب غربي روسيا.


وجاء في بيان الوزارة: "أحبطت الدفاعات الروسية هجوما أوكرانيا جديدا بالمسيرات الليلة الماضية استهدفت أراضي روسيا، حيث أسقطت أربع مسيرات في مقاطعة أوريول، واثنتين فوق مقاطعة تولا".
وكانت الدفاعات الروسية قد أعلنت أمس الجمعة، إسقاط 208 مسيرات واعتراض عشرات الصواريخ الغربية خلال أسبوع أطلقتها قوات كييف على محاور عدة.

RT

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