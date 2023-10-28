الدفاعات الروسية تسقط 6 مسيرات أوكرانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسقطت الدفاعات الروسية 6 مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعتي أريول وتولا المحاذتين لأوكرانيا جنوب غربي روسيا.
وجاء في بيان الوزارة: "أحبطت الدفاعات الروسية هجوما أوكرانيا جديدا بالمسيرات الليلة الماضية استهدفت أراضي روسيا، حيث أسقطت أربع مسيرات في مقاطعة أوريول، واثنتين فوق مقاطعة تولا".
وكانت الدفاعات الروسية قد أعلنت أمس الجمعة، إسقاط 208 مسيرات واعتراض عشرات الصواريخ الغربية خلال أسبوع أطلقتها قوات كييف على محاور عدة.
RT
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