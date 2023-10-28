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وفاة 32 شخصا واصابة آخرين بحادث مروع على طريق القاهرة الاسكندرية - فيديو

10/28/2023 7:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقي 32 شخصا مصرعهم اليوم السبت جراء حادث سير مروع في محافظة البحيرة المصرية ، بطريق القاهرة - الإسكندرية وفقا لمصادر مصرية .

واضافت المصادر ان 60 شخصا اصيبوا ، حيث تم نقل 57 منهم لمستشفيات وادي النطرون التخصصي وغرب النوبارية المركزي، وثلاثة مصابين تم إسعافهم في مكان الحادث.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارًا بوقوع حادث بين عدد من السيارات بطريق القاهرة - الإسكندرية، واشتعلت بها النيران، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للسيطرة على الواقعة.
وأسفر الحادث عن وفاة 32 شخصا وإصابة 60 آخرين بحروق وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، ونقلوا إلى مستشفيات وادي النطرون التخصصي وغرب النوبارية المركزي، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.


وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت الدفع بعدد 20 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.


وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة الاولية للحادث أسفرت عن 45 إصابة، حيث تم نقل 40 مصابا، إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 5 أخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وذلك في حصر مبدئي، حيث تقوم الطواقم الطبية حاليا بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين في مستشفيات الإحالة وتقييم درجات خطورة الإصابات، مع استمرار المتابعة.

القاهرة24


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