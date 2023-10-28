إيران: لا نريد للحرب أن تتسع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن ربط أي هجوم في المنطقة أو أي استهداف للمصالح الأمريكية من قبل أي جماعة بإيران بدون دليل، هو أمر خاطئ.



وقال عبد اللهيان في تصريح لشبكة CNN الأمريكية إن "إيران لا تريد لهذه الحرب أن تتسع".

وأضاف "قبل أسبوعين كنت في العراق وكذلك في سوريا ولبنان وتمكنت بصورة شخصية وقريبة رؤية الجميع.. هم حساسون حيال التطورات في فلسطين وهم غاضبون".



وصرح الوزير "هم لا يتلقون أوامر منا إنهم يتصرفون وفق مصالحهم".



وردا على سؤال بشأن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر، قال أمير عبد اللهيان "دعيني أسأل سؤالا، هل احتلت إسرائيل فلسطين أم احتل الفلسطينيون إسرائيل؟ أيهما؟.. إنه رد على 75 عاما من الاحتلال".

وتابع "أنا أسألكم تحديدا، ماذا عن الهجمات المكثفة على غزة، واستشهاد أكثر من 7 آلاف امرأة وطفل لماذا لا تتحدثون عن الطرفين؟ وجانب الاحتلال؟".

RT