وزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال يقتل كل أمل في النجاة بقطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن الاحتلال الإسرائيلي يقتل يوميا كل أمل في نجاة الجرحى والعالقين تحت الأنقاض بفعل عدوانه الهمجي على قطاع غزة لليوم الـ22، بعد الانقطاع الكامل عن العالم الخارجي.



وذكرت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، صدر اليوم السبت، أن مجازر عديدة ارتكبتها آلة العنف الإسرائيلية بحق أهالي فلسطين في قطاع غزة الليلة الماضية، تحت انقطاع كامل للكهرباء والاتصالات، ما أعاق وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى أماكن القصف، وعرقل بشكل كامل تواصل الطواقم الطبية والمستشفيات ومراكز الإسعاف فيما بينها.



وأوضحت، أن الحالة الإنسانية في قطاع غزة أصعب من الوصف، حيث استشهد منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من الشهر الجاري، أكثر من 7 آلاف وثلاثمئة فلسطيني، بينهم نحو 70٪؜ من الأطفال والنساء والمسنين، إضافة لإصابة نحو 19 ألفا، وما زال الآلاف تحت الأنقاض.

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