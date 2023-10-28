مكملات غذائية وأدوية لا تناولها معا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعويض المكملات الغذائية للنقص في العناصر الغذائية يعتبر خطوة هامة للعديد من الأشخاص، وفقًا للطبيب المختص، ومع ذلك، هناك قواعد معينة يجب اتباعها عند استخدام المكملات الغذائية، وعلى وجه الخصوص عند تناولها مع بعض أنواع الأدوية.مكملات غذائية وأدوية لا تتناولها معًا



1- مكملات زيت السمك وبعض الأدوية

تناول مكملات زيت السمك مع أدوية ضغط الدم يمكن أن يزيد من تأثير هذه الأدوية ويؤدي إلى خفض ضغط الدم بشكل خطير.

كما يجب تجنب تناول زيت السمك مع الأدوية التي تزيد من ميوعة الدم أو تقلل من تخثره، حيث يمكن أن يزيد من خطر النزيف.



2- مكملات الكالسيوم وبعض الأدوية

تؤثر مكملات الكالسيوم سلبًا على فعالية العديد من أنواع الأدوية، بما في ذلك أدوية هشاشة العظام وضغط الدم والمضادات الحيوية وقصور الغدة الدرقية، ويجب تجنب تناولها في نفس الوقت مع هذه الأدوية.



3- مكملات فيتامين د وبعض الأدوية

فيتامين د قد يقلل من فعالية بعض الأدوية المستخدمة لخفض الكولسترول وقد يؤثر سلبًا على أدوية ضغط الدم.

ويجب تجنب تناول جرعات عالية من فيتامين د مع الأدوية المدرة للبول، حيث يمكن أن يزيد من مستويات الكالسيوم في الجسم بشكل خطير ويسبب مشاكل في الكلى.



4- مكملات الزنك وبعض الأدوية

تناول مكملات الزنك مع بعض المضادات الحيوية يمكن أن يعيق امتصاص الزنك والمضاد الحيوي.

ويفضل تناول المضاد الحيوي بعد مرور 2-6 ساعات من تناول مكملات الزنك، هذا ينطبق أيضًا على الأدوية المستخدمة لعلاج التهاب .



5- مكملات الكالسيوم والمغنيسيوم

تناول مكملات الكالسيوم مع مكملات المغنيسيوم في نفس الوقت يمكن أن يقلل من فعاليتهما وامتصاصهما بشكل صحيح.

ويفضل تناولهما بفاصل زمني يتراوح بين ساعتين يوجد أي تفاعلات معروفة بين مكملات فيتامين D والأدوية المثبطة للجهاز المناعي.

ومع ذلك، يجب أن تكون حذرًا عند تناول أي مكملات غذائية أو أدوية جديدة، ويفضل استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل البدء في استخدامها.

6- الزنك ومكملات النحاس

على الرغم من فوائد الزنك المتعددة، مثل تعزيز جهاز المناعة وتقليل مدة نزلات البرد وغيرها، إلا أنه يجب أن تدرك أن تناول الزنك يؤثر سلبًا على قدرة الجسم على امتصاص النحاس.



7- الحديد والشاي

على الرغم من أن الحديد ضروري ومهم لنقل الأكسجين إلى خلايا الجسم وتوزيعه فيها، إلا أن تناول مكملات الحديد مع الشاي الأخضر أو الشاي العادي أو مكملات الكركم قد يجعل من الصعب على الجسم امتصاص الحديد بشكل صحيح.

8- البوتاسيوم والكالسيوم

مكملات البوتاسيوم والكالسيوم لا يمتصها الجسم بكفاءة عند تناولهما معًا.

الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات رطوبة عالية أو يمارسون الرياضة في بيئة رطبة، أو الذين يعانون من مشاكل هضمية ونقص في البوتاسيوم، قد يكون لديهم صعوبة في امتصاص البوتاسيوم.



9- فيتامين ك ومميعات الدم

لا يجب تجنب تناول فيتامين ك مع مميعات الدم، لأنه يقلل من فعالية هذه الأدوية، ويُفضل تقليل تناول مصادر الفيتامين ك الطبيعية عند تناول أدوية مميعة للدم.

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