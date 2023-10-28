وفاة شخص واصابة آخر اثر انفجار بويلر داخل مستشفى في عمّان

وفاة شخص واصابة آخر اثر انفجار بويلر داخل مستشفى في عمّان
التاريخ
10/28/2023 7:10:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي شخص واصيب آخر، اليوم السبت، اثر انفجار بويلر في عمان.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه ورد بلاغ يفيد بانفجار بويلر داخل احد المستشفيات الخاصة في العاصمة عمان.
ونتج عن الحادثة وفاة شخص واصابه آخر نتيجة أعمال الصيانة للبويلر، وتم فتح تحقيق بالحادث.
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