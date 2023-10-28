وفاة شخص واصابة آخر اثر انفجار بويلر داخل مستشفى في عمّان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي شخص واصيب آخر، اليوم السبت، اثر انفجار بويلر في عمان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه ورد بلاغ يفيد بانفجار بويلر داخل احد المستشفيات الخاصة في العاصمة عمان.

ونتج عن الحادثة وفاة شخص واصابه آخر نتيجة أعمال الصيانة للبويلر، وتم فتح تحقيق بالحادث.