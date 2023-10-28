Saturday, 28 October 2023 03:01 GMT

وفاة شخص واصابة آخر اثر انفجار بويلر داخل مستشفى في عمّان

10/28/2023 7:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي شخص واصيب آخر، اليوم السبت، اثر انفجار بويلر في عمان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه ورد بلاغ يفيد بانفجار بويلر داخل احد المستشفيات الخاصة في العاصمة عمان.

ونتج عن الحادثة وفاة شخص واصابه آخر نتيجة أعمال الصيانة للبويلر، وتم فتح تحقيق بالحادث.

MENAFN28102023000208011052ID1107322111

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث