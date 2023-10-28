لافروف: يجب إطلاق برامج إنسانية لإنقاذ سكان غزة المحاصرين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى ضرورة إطلاق برامج إنسانية في قطاع غزة، لإنقاذ السكان القابعين تحت الحصار بلا ماء وغذاء وكهرباء.
وأضاف لافروف في حديث لوكالة "بيلتا": "إذا تم تدمير قطاع غزة وطرد مليوني إنسان منه، كما تروج لذلك بعض الشخصيات السياسية في إسرائيل وخارجها، فإن ذلك سيخلق كارثة لعقود وعقود، إن لم يكن لقرون".
ولفت لافروف إلى أن "الدخول في مفاوضات مباشرة حول قيام دولتي فلسطين وإسرائيل أصبح الآن بعيد المنال".
RT
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