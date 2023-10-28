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لافروف: يجب إطلاق برامج إنسانية لإنقاذ سكان غزة المحاصرين

10/28/2023 6:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى ضرورة إطلاق برامج إنسانية في قطاع غزة، لإنقاذ السكان القابعين تحت الحصار بلا ماء وغذاء وكهرباء.


وأضاف لافروف في حديث لوكالة "بيلتا": "إذا تم تدمير قطاع غزة وطرد مليوني إنسان منه، كما تروج لذلك بعض الشخصيات السياسية في إسرائيل وخارجها، فإن ذلك سيخلق كارثة لعقود وعقود، إن لم يكن لقرون".
ولفت لافروف إلى أن "الدخول في مفاوضات مباشرة حول قيام دولتي فلسطين وإسرائيل أصبح الآن بعيد المنال".

RT

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