الأرصاد تحذر من طقس يومي السبت والأحد - تنبيهات

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع تساقط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة خاصة في المناطق الجنوبية قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ويحتمل مع ساعات المساء ان تكون الامطار غزيرة احيانا في بعض مناطق الجنوب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد إن المملكة ستبقى تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي حيث تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة تكون غزيرة احياناً خاصة في جنوب المملكة و يصحبها الرعد وتساقط البرد، مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة.
وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري ومن خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب المملكة ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
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