الاحتلال يعتقل فلسطينيا من مدينة البيرة
التاريخ
10/28/2023 6:11:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا من مدينة البيرة.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الفلسطيني أحمد شاهين (22 عاما)، بعد هدم منزله في حي سطح مرحبا، وتفتيشه.
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