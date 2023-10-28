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الاحتلال يعتقل فلسطينيا من مدينة البيرة

10/28/2023 6:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا من مدينة البيرة.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الفلسطيني أحمد شاهين (22 عاما)، بعد هدم منزله في حي سطح مرحبا، وتفتيشه.


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