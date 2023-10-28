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الدفاع المدني بغزة: مئات المباني دمرت ليلا - صور

10/28/2023 6:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الدفاع المدني في قطاع غزة ، ان الضربات الإسرائيلية دمرت خلال الليل مئات المباني في القطاع.
في السياق انتشلت فرق الدفاع المدني جثث 42 شهيدا من حي الشاطئ في غزة ، فيما تؤكد المصادر وجود مزيد من الشهداء بعد قصف الليلة الماضية.
وصباح السبت قصفت الطائرات أطراف حي التفاح ومناطق في جباليا شمالي قطاع غزة.


كما قصف مدفعية الاحتلال بشكل مركّز محيط مستشفى الشفاء. الاناضول




















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