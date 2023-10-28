الدفاع المدني بغزة: مئات المباني دمرت ليلا - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الدفاع المدني في قطاع غزة ، ان الضربات الإسرائيلية دمرت خلال الليل مئات المباني في القطاع.
في السياق انتشلت فرق الدفاع المدني جثث 42 شهيدا من حي الشاطئ في غزة ، فيما تؤكد المصادر وجود مزيد من الشهداء بعد قصف الليلة الماضية.
وصباح السبت قصفت الطائرات أطراف حي التفاح ومناطق في جباليا شمالي قطاع غزة.
كما قصف مدفعية الاحتلال بشكل مركّز محيط مستشفى الشفاء. الاناضول
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