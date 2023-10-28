الاحتلال يعتقل شابا شرق رام الله
التاريخ
10/28/2023 6:11:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من بلدة سنجل شرق رام الله.
وقالت مصادر لـ "وفا " ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بكر نضال فقهاء (26 عاما)، أثناء قطفه ثمار الزيتون، في منطقة "شاد النمر" شمال البلدة.
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