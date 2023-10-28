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الاحتلال يعتقل شابا شرق رام الله

10/28/2023 6:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من بلدة سنجل شرق رام الله.


وقالت مصادر لـ "وفا " ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بكر نضال فقهاء (26 عاما)، أثناء قطفه ثمار الزيتون، في منطقة "شاد النمر" شمال البلدة.


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