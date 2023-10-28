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السيسي للمصريين: الدولة المصرية قادرة على حماية نفسها لا تقلقوا

10/28/2023 6:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، الجميع إلى احترام سيادة مصر وموقفها، باعثا برسالة طمأنة إلى شعبه قائلا: "إن الدولة المصرية قادرة على حماية نفسها، متحدثا عن بذل بلده جهودا لوقف الحرب".


جاء حديث السيسي في مداخلة على هامش فعاليات النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة بالقاهرة.


وقال الرئيس المصري في مداخلته: إن الدولة المصرية بفضل شعبها وجيشها قادرة على حماية مقدراتها تماما لا تقلقوا وواصلوا العمل من أجل البناء والتعمير، أطمئنكم أن لا أحد يستطيع إيذاء مصر".


وكشف السيسي عن أن الدولة المصرية تقوم بدور إيجابي في ملف إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة.


وقال: "هناك الكثير من التفاصيل، وليس كل شيء يتم الإعلان عنه".


وقال: "إننا نبذل جهودا كبيرة من أجل الاستجابة لمتطلبات 2.3 مليون فلسطيني في غزة تحت الحصار، دون ماء ووقود ومواد طبية ضرورية، وأن إدخال 20 شاحنة يوميا ليس كافيا، بل نحتاج إلى قدر أكبر من المساعدات للدخول إلى قطاع غزة".

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