هلع بين عائلات الأسرى الإسرائيليين تزامناً مع هجمات عنيفة على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عائلات الأسرى والرهائن لدى حركة "حماس" طالبوا بعقد اجتماع فوري، ودون تأجيل، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، وباقي أعضاء "حكومة الحرب".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بيان لممثلي رابطة شكّلتها عائلات الأسرى الإسرائيليين أن "ثمة حالة من الهلع بين تلك العائلات، وأنهم قضوا ليلة هي الأكثر فزعاً مقارنة بأية ليلة أخرى".

وعلّل البيان سبب هذا الهلع بالأنباء عن عملية عسكرية برية هي الأكبر منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وجاء في البيان: "تلك الليلة هي الأطول التي قضيناها على خلفية العملية البرية الواسعة التي ينفذها الجيش في غزة، وعدم اليقين التام بشأن مصير المخطوفين المحتجزين في القطاع".

ويتضح من الدعوة العاجلة التي أطلقها ذوو الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة أن لديهم هواجس جراء احتمال أن يكون قرار قد صدر بعدم وضع حياة الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم "حماس" بالاعتبار، وهو ما يتضح من البيان الذي وردت فيه جملة "هم (أي الأسرى) عُرضة أيضا للخطر جراء تلك القنابل الثقيلة".

صحيفة "معاريف" العبرية هي الأخرى قالت إن سبب مخاوف العائلات هو العمليات البرية الواسعة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات بـ"قوة نيرانية لم تحدث من قبل".

ولفتت إلى أن حالة من الهلع والإحباط، وكذلك الغضب الشديد، سرت بين عائلات الأسرى، في ظل عدم اكتراث أي مسؤول في "حكومة الحرب" بعقد اجتماعات معهم لكي يوضح لهم إلى أين تتجه الأمور.

وتساءلت "معاريف" عن مصير نحو 229 أسيراً إسرائيلياً في أيدي حركة "حماس"، وما إذا كانت العمليات البرية تهدّد حياتهم.

كما نقلت جانباً آخر من بيان ممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين يقول: "إن العائلات في حالة هلع جراء مصير أحبائهم وينتظرون تفسيرات، وكل دقيقة تمر تبدو وكأنها الدهر كله، نطالب وزير الدفاع يوآف غالانت وبقية أعضاء "كابينت الحرب" بعقد لقاء معنا، هذا الصباح".

ونبهت إلى أن صباح اليوم السبت شهد أنباء عن هجمات جوية مكثفة، وبدء عمليات برية واسعة النطاق، وسط حديث عن قتلى كُثر في غزة خلال تبادل إطلاق النار مع قوات مدرعة دخلت إلى القطاع بالدبابات.

وأسست عائلات إسرائيلية ما يُسمى بـ"مقر عائلات المخطوفين والمفقودين"، بوصفها رابطة تختص بشؤون العائلات التي تعرّض أفراد منها للأسر يوم السابع من الشهر الجاري، وتسعى تلك الرابطة إلى العمل على الصعيد القانوني والطبي والاجتماعي وغير ذلك من الخدمات لتلك العائلات.