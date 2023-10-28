تقرير يكشف عمق الأزمة السياسية والعسكرية في إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- بلغت الأزمة بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل ذروة جديدة، بشأن قضية "من يتحمل المسؤولية عن إخفاقات السابع من أكتوبر، ووصلت حدَّ التراشق والاتهامات بترويج أكاذيب.

واتهم مسؤولون في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، شخصيات مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالعمل بشكل ممنهج من أجل تحميلهم مسؤولية تلك الإخفاقات، وطالبوا رئيس الوزراء بالتدخل الفوري من أجل وقف تلك المحاولات.

وبحسب تقرير لقناة "أخبار 12" الإسرائيلية، نشرته، أمس الجمعة، تأتي تلك الاتهامات في أعقاب تسريب حوارات داخلية أجراها مدير مكتب نتنياهو، يوسي شيلي، وحمّل خلالها مسؤولين كبارًا في الجيش المسؤولية عن الإخفاق الذي شهدته إسرائيل على مستويات عدة.

وذكرت القناة، أن مدير مكتب نتنياهو أكد أمام مصادر سياسية وفي حوارات أخرى شخصية أن من يُحمِّلون نتنياهو المسؤولية عليهم أن يلقوها على الجيش، ونقلت عنه: "عليكم بتوجيه الاتهامات إلى الجيش وليس إلى نتنياهو".



ووفق التسريبات التي نشرتها القناة، قال شيلي: "إن رئيس هيئة الأركان العامة هارتسي هاليفي، وقادة الاحتجاجات (المظاهرات ضد الإصلاحات القضائية)، وجميع قادة النظام السابق الذين يهاجموننا، إنما هم المتهمون".



وأوضحت القناة العبرية، أنها بحثت عن الملابسات التي تقف وراء الاتهامات التي صدرت عن مدير مكتب نتنياهو وعثرت على نتائج، منها أن تلك الاتهامات ضد قادة المؤسسة العسكرية "لا تعكس رأي شيلي الشخصي فحسب"، إذ وجدت أن الدائرة المقربة من رئيس الوزراء بالكامل، والمقربين منه على المستويين، الشخصي والسياسي، على قناعة بأن الجيش والمؤسسة العسكرية يتحمّلان المسؤولية.



مفهوم ردع حماس

ووجدت القناة أن الدائرة المقربة من رئيس الوزراء تُحمِّل المؤسسة العسكرية والجيش المسؤولية عن المفهوم الذي رسخته تلك الجهات في أذهان المستوى السياسي بشأن "ردع حماس".

وبيَّنت أن هؤلاء يتهمون المؤسسة العسكرية بأنها هي التي أقنعت المستوى السياسي قبيل بدء "طوفان الأقصى" بأن الحركة التي تسيطر على غزة في حالة ردع، إضافة إلى الاتهامات المتعلقة بالإخفاقات المحيطة بالهجوم المباغت الذي شنته حماس.



ونقلت القناة عن مصادر عسكرية، أن سلوكًا من هذا النوع بالنسبة للجيش يعد "ضارًا وخطيرًا"، ولفتت إلى أن "هجومًا كذلك (أي من مكتب نتنياهو) من شأنه عرقلة التعاون بين الجانبين"، ووصفت ذلك الأداء الذي "يقوم على سعيهم إلى حماية ظهورهم"، بأنه "لن يكون في صالح الجهود الحربية".

وأكدت القناة أن حالة من عدم الارتياح تنتاب قيادات المؤسسة العسكرية، بعد أن فاجأتهم المواقف التي يؤمن بها مسؤولون على صلة بصناعة القرارات، ونقلت عن المصادر: "لدينا حالة من عدم الارتياح طالما أن هؤلاء الذين يتخذون القرارات يفكرون بتلك الطريقة".



ودعت المصادر رئيس الوزراء إلى "التحدث بصوت مسموع"، وتوضيح موقفه من أجل وقفت تبادل الاتهامات بين المستويين السياسي والعسكري، بغية توحيد الصفوف.

حملة من الأكاذيب

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، أن مدير مكتب نتنياهو حاول أن ينأى بنفسه عن الاتهامات التي وجهتها مصادر عسكرية، وأشارت إلى أنه في المقابل "لا يعتقد أن نتنياهو يتحمّل أية مسؤولية".



واقتبست عن شيلي تصريحات وصف خلالها ما يقوله مسؤولون في الجيش بأنه "محض افتراءات"، وأضاف: "لم يحدث مثل هذا الأمر، نحن أمام حملة من الأكاذيب، إن مدير مكتب رئيس الوزراء لا ينشغل بالبحث عن متهمين أو بالتصريحات السياسية، ولكنه يعمل فقط من أجل المساعدة بتحقيق النصر".



