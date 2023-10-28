كايل ووكر قائد مانشستر سيتي قبل لقاء القمة : ندرك خطورة راشفورد رغم التراجع

قال كايل ووكر قائد مانشستر سيتي قبل لقاء القمة بين فريقه حامل اللقب وجاره مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا الأحد إن مهاجم يونايتد ماركوس راشفورد لا يزال يشكل تهديدا كبيرا للخصوم رغم تراجع مستواه خلال الموسم الحالي.

وتراجعت القدرات التهديفية لراشفورد (25 عاما) خلال الموسم الحالي وهز الشباك مرتين فقط في 12 مباراة لكن ووكر يعتقد رغم ذلك أن زميله في منتخب إنجلترا لا يزال يشكل تهديدا لا يستهان به على الخصوم.

وقدم راشفورد أداء متميزا في موسم 2022-2023 تضمن إحرازه 30 هدفا في جميع المنافسات وتوج بلقب أفضل لاعب في العام على مستوى فريقه.

وقال ووكر (33 عاما) مدافع سيتي للصحفيين قبل التوجه إلى ملعب أولد ترافورد "أعتقد أن ماركوس أثبت طوال سنوات إن بوسعه التسبب في مشكلات لأي منافس إن لم ينجح (المنافس) في التصدي له بكفاءة.

"لقد لعب دورا مهما مع فريقه ومع منتخب إنجلترا منذ الصغر بسبب ما يشكله من تهديد للخصوم.

"يتمتع بقدرات عديدة ونحن نعلم أنه قد يشكل تهديدا لنا مطلع الأسبوع."

ويحتل سيتي حامل اللقب المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين ويتقدم بست نقاط على جاره يونايتد الثامن في الترتيب.

وسحق سيتي جاره يونايتد 6-3 في ملعب الاتحاد في الموسم الماضي لكنه خسر في لقاء العودة 2-1.

كما فاز فريق المدرب بيب جوارديولا على يونايتد بقيادة الهولندي أريك تن هاج في نهائي كأس إنجلترا في يونيو جزيران الماضي قبل أن يفوز بثلاثية من الألقاب ويعادل إنجاز يونايتد الذي حققه في 1999.

وأضاف ووكر "الموسم الماضي انتهى. خسرنا في أولد ترافورد ونجحنا في الفوز بالثلاثية. في النهاية هذا ما يهم.

"نريد الفوز بالمباراة بسبب ما يعنيه ذلك ولأنها ستساعدنا في النهاية في سعينا للفوز بالدوري الممتاز من جديد. لا نريد التفكير فيما هو أبعد من ذلك.

"أدينا بعض المباريات الكبيرة في مواجهة يونايتد في السنوات الأخيرة وتركيزنا ينصب على امتاع جمهورنا مرة أخرى يوم الأحد."

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