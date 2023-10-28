أسعار العقارات في دبي تواصل اتجاهها التصاعدي وسط طفرات غير مسبوقة

أصدرت "بيوت"، البوابة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، تقرير سوق العقارات في دبي للربع الثالث من عام 2023، والذي يكشف النقاب عن المناطق الأكثر رواجًا في قطاع العقارات في الإمارة.

ويأتي إصدار التقرير بعد إطلاق "بيوت جي بي تي" (BayutGPT)، وهو مساعد البحث عن العقارات الافتراضي الأول من نوعه في العالم والقائم على الذكاء الاصطناعي، والذي يقدم للباحثين عن العقارات مستودعًا مهمًا للبيانات، كما هو مصمم لتسهيل اتخاذ قرارات أفضل ومعلومات أعمق عن السوق.

وأظهر التقرير، الذي اعتمد على اتجاهات البحث على المنصة، أن أسعار العقارات في دبي واصلت اتجاهها التصاعدي، مما خلق بيئة مثالية للبائعين وأصحاب العقارات. وتتوافق الزيادة المستمرة في الأسعار مع الاتجاهات التي لوحظت خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، حيث أدى ارتفاع الطلب وتدفق أكبر للمقيمين الجدد إلى حدوث طفرات غير مسبوقة.

اتجاهات شراء العقارات في دبي

تظهر بيانات موقع "بيوت" أن أسعار مبيعات الشقق والفلل في الأحياء الرئيسية في دبي ارتفعت بنسبة 2-12% في الربع الثالث من عام 2023.

وبالنسبة للشقق والفلل ذات الأسعار المتوسطة، تشمل المناطق الأكثر بحثًا من قبل مشتري العقارات والمستثمرين في قرية جميرا الدائرية ( JVC )، وواحة دبي للسيليكون، وداماك هيلز 2، والفرجان، في حين فضل الباحثون عن العقارات الفاخرة كل من (مرسى دبي، والخليج التجاري، والمرابع العربية، ودبي، هيلز استيت) في الربع الثالث من عام 2023.

وشهدت أسعار المبيعات في المناطق الأكثر طلبا للشقق ذات الأسعار المتوسطة زيادة بنسبة 9-15%، باستثناء واحة دبي للسيليكون، حيث انخفض متوسط أسعار صفقات البيع بنحو 2%.

بالنسبة للفلل ذات الأسعار المتوسطة، فإن الاتجاه مماثل حيث ارتفع متوسط أسعار البيع بنسبة 10-17% في المناطق الأكثر طلبًا. وقد تم تسجيل استثناءات ملحوظة في منطقة الينابيع ودبي لاند، حيث انخفضت أسعار معاملات البيع بنسبة ٢% و9% على التوالي.

من حيث المناطق ذات الشقق الفاخرة، شهدت معظمها ارتفاعًا ثابتًا في الأسعار بنسبة تقل عن 5%، باستثناء نخلة جميرا، حيث استمر متوسط أسعار المعاملات فيها بالارتفاع بنسبة 14-15%.

واستنادًا إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، كانت هناك 30 ألفا و981 معاملة بيع عقارات سكنية (جاهزة وقيد الإنشاء) بقيمة 96.9 مليار درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2023.

وبالنسبة للعائد على الاستثمار وبناءً على عوائد الإيجار المتوقعة للشقق، فقد قدمت مناطق معينة بما في ذلك "مجمع دبي للاستثمار"، و"الليوان"، و"رمرام" عوائد تصل إلى 10%، وهذه النسب تعد مقنعة للمستثمرين. وعندما يتعلق الأمر بالشقق الفاخرة، فقد قدمت مناطق مثل "البراري" و"جميرا جولف استيتس" عوائد مذهلة تصل إلى 8%، وهي نسبة أعلى بكثير من معظم الأسواق العالمية.

اتجاهات العائد على الاستثمار في مجتمعات الفلل

ورصد تقرير "بيوت" اتجاهات العائد على الاستثمار في مجتمعات الفلل والذي عكس صورة إيجابية أيضاً. وتوفر الفلل التي يتم شراؤها بغرض الاستثمار وإعادة تأجيرها في "قرية جميرا الدائرية" متوسط عائد على الاستثمار يزيد عن 9%، وهو عرض يعتبر ممتاز للغاية للمستثمرين المحتملين. كما تقدم مناطق مثل "المدينة العالمية" و"تاون سكوير" نسبةً للعائد الاستثماري تزيد عن 7% وعندما يتعلق الأمر بالفلل الفاخرة، يعد "البراري" خيارًا موفقًا للمستثمرين حيث يبلغ عائد الاستثمار أكثر من 8%. وقد ساعد تفرد هذه الفلل ومحدودية العرض في السوق على خلق الطلب في هذه المنطقة. وبالمثل، فإن المجتمعات مثل "داماك هيلز" و"المدينة المستدامة"، والتي توفر مجموعة من المرافق للعائلات، توفر عائدًا جيدًا على الاستثمار يزيد عن 7%.

اتجاهات استئجار العقارات في دبي

ورصد تقرير "بيوت"، ارتفاع أسعار الإيجارات المعلن عنها في المناطق الأكثر طلبًا أيضًا، مع زيادة أسعار إيجارات الشقق ذات الأسعار المعقولة في المناطق الأكثر طلبًا بنسبة تصل إلى 11%، في حين شهدت أسعار استئجار الشقق الفاخرة اتجاهًا تصاعديًا يصل إلى 13%. وشهدت المناطق التي تحتوي على فلل ذات أسعار متوسطة ارتفاعًا في الأسعار بنسبة تتراوح بين 3% و16%، في حين ارتفعت إيجارات الفلل الفاخرة بنسبة تصل إلى 21%.

ركز الباحثون عن العقارات ذات الأسعار المتوسطة على مناطق مثل قرية جميرا الدائرية ( JVC ) والنهدة للشقق السكنية. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الفلل ذات الأسعار المتوسطة، فقد توجه بحثهم بشكل أساسي في "داماك هيلز 2" و"مردف". أما في قطاع العقارات الفاخرة، ظل "مرسى دبي" و"الخليج التجاري" من الخيارات الأكثر طلبًا لاستئجار الشقق، في حين أن "دبي هيلز استيت" و"المرابع العربية 3" مطلوبة للفلل الفاخرة.

وعندما يتعلق الأمر بأسعار صفقات استئجار العقارات، فإن معظم الزيادات التي لوحظت في الأحياء ذات الأسعار المتوسطة من حيث الفلل والشقق كانت متواضعة إلى حد ما، حيث بقيت النسبة في حدود 5%، باستثناء الفلل في "قرية جميرا الدائرية"، حيث ارتفع متوسط أسعار معاملات الإيجار بنسبة تزيد عن 8%. أما بالنسبة للشقق الفاخرة، ظلت أسعار معاملات الإيجار مستقرة إلى حد ما. وبالنسبة لأسعار استئجار الفلل الفاخرة، ارتفعت الإيجارات بنسبة 7-8% في مناطق مثل "دبي هيلز استيت" و"داماك هيلز".

في حين أشار سجل اتجاهات الأسعار عمومًا إلى فترة تعتبر أقل نشاطًا لسوق العقارات خلال أشهر الصيف، مع سفر العديد من السكان إلى خارج الدولة، ظل النشاط خلال عام 2023 مرتفعًا حتى خلال الأشهر الأعلى حرارة في السنة، يوليو وأغسطس. واقترب حجم المعاملات في الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها من 100 مليار درهم، وهو رقم لم يسبق له مثيل حتى على مدار عام كامل.

وأشار التقرير، إلى استمرار الطلب على استئجار العقارات في الارتفاع، خاصة في ضوء انتقال المزيد من الأفراد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بحثًا عن فرص عمل أفضل وأسلوب حياة أكثر أمانًا.

وتعليقًا على ذلك، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقع بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لا تزال الاتجاهات العقارية إيجابية جدًا في سوق الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ودبي على وجه الخصوص، وما نشهده في الربع الثالث من عام 2023 يعزز حقيقة أن هذا السوق لا يظهر أي علامات تدل على التباطؤ، في حين أن كبرى القطاعات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم لا تزال تعاني من التباطؤ الاقتصادي في مرحلة ما بعد الوباء".

وأضاف حيدر خان: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة في طريقها إلى تحطيم الأرقام القياسية للنمو في القطاعات الرئيسية بما في ذلك السياحة والعقارات والطاقة. وبالنظر إلى مستوى الاهتمام الذي تحظى به دبي هذه الأيام، وأصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لنا أن نعرض أفضل العقارات في دبي، مع تسليط الضوء على صحة الإعلانات العقارية وحقيقة توفر العقارات، وهما حجر الزاوية في كيفية عمل بيوت".

وأفاد حيدر خان: "لقد شهدنا نموًا ثابتًا في عدد الزيارات للموقع والمخزون الإعلاني للعقارات على مدار هذا العام، وهو اتجاه تم التحقق من صحته بشكل أكبر من خلال أحدث بيانات المعاملات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي. اعتبارًا من اليوم، يثبت قطاعنا مرونته في عالم ديناميكي وسريع التغير. في موقع (بيوت)، نحن نواكب ظروف السوق المتغيرة ونوصي أيضًا الباحثين عن العقارات بالاستفادة من أدواتنا وخدماتنا المتنوعة، بما في ذلك معاملات دبي، والتي تساعد حتمًا على فهم السوق بشكل أفضل والتمكن من اتخاذ قرارات مدروسة أكثر ذكاءً، وتوفير الشفافية والمصداقية للاستفادة من بعض الميزات الرائعة المتاحة للجميع".