التشكيل المتوقع للكلاسيكو

MENAFN - Khaberni) خبرني- تستضيف مدينة مونتجويك الكتالونية، مواجهة الكلاسيكو التي تجمع بين برشلونة وريال مدريد، للمرة الأولى في ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي، حيث يتنافس الفريقان على صدارة جدول الليجا، ضمن مباريات الجولة الـ11.

وسيكون الكلاسيكو رقم 255 (102 انتصار للريال و100 لبرشلونة و52 تعادلاً)، هو الأول للثنائي جواو في البرسا (كانسيلو وفيلكس)، وكذلك لثنائي الميرينجي جود بيلينجهام، وكيبا.

وتحيط الشكوك ببرشلونة في جميع الجوانب، حيث إن تشافي هيرنانديز، مدرب البلوجرانا، كان يعاني من 6 غيابات أساسية أول الأسبوع، أما الآن فإن 5 منها لديهم حظوظ للعب، رغم أنه حتى الآن لم يكشف عن هوية هؤلاء اللاعبين المتاحين.

وفي هذا التوقيت يعد سيرجي روبرتو، هو الوحيد المستبعد بشكل نهائي، أما باقي المصابين فقد تدربوا اليوم الجمعة، وهم: رافينيا، وليفاندوفسكي، وفرينكي دي يونج، بالإضافة إلى بيدري جونزاليس، وجول كوندي.

والآن سيتبقى فقط معرفة قرار المدرب تشافي هيرنانديز بخصوص قائمة المباراة التي يبحث فيها برشلونة عن الفوز، وخطف الصدارة، حال تعثر جيرونا الليلة في مباراته بنفس الجولة ضد سيلتا فيجو.

وهناك أمور فنية ينبغي حسمها، فإذا قرر تشافي الدفع بأراوخو لمراقبة فينيسيوس، كما حدث في المواجهات السابقة، فينبغي عليه اتخاذ قرار بشأن دور جواو كانسيلو، الذي يلعب عادة كظهير أيمن.

لكن، تنوع مهارات اللاعب البرتغالي يسمح له باللعب في عدة مراكز، بما فيها الظهير الأيسر، وكلاعب وسط دفاعي أو كصانع ألعاب، كما صرح المدرب اليوم.

وفي وسط الملعب ستدل مشاركة أوريول روميو على الكثير من الأشياء حال الدفع به من عدمه، في مكان سيضم بالتأكيد الثنائي جافي، وجوندوجان.

وفي الهجوم سينتظر الجمهور إذا كان سيتم الدفع بليفاندوفسكي، فالمهاجم الدولي يبدو أنه مستعد لخوض المواجهة، كما أن الإصابة التي عانى منها لم تكن بالمهمة، رغم أنه يغيب بسببها منذ عدة أسابيع ولم يشارك في المران الجماعي.

ويأتي الكلاسيكو في توقيت مناسب لريال مدريد؛ حيث يقام في ظل صدارة الميرينجي لليجا، ومجموعته بدوري أبطال أوروبا؛ حيث وضع قدما في دور الـ16، وهو الأمر الذي يمنحه قدرًا كبيرًا من الثقة.

ويجب أن يتعاطى كارلو أنشيلوتي، مدرب الملكي، مع مسألة مهمة تتعلق بمشاركة كامافينجا، وتموضع اللاعبين في المباراة، في التوقيت الذي لن يدفع فيه بالكرواتي لوكا مودريتش أساسيًا؛ حيث سيجلس على مقاعد البدلاء، بعدما لعب أساسيًا في 26 مباراة من أصل 33 أمام برشلونة.

ومن شأن القرار الذي سيتخذه أنشيلوتي بشأن كامافينجا أن يؤثر على الفريق بأكمله.

فإذا دفع بـ5 لاعبين في الوسط سيلعب تشواميني دورًا أساسيًا في العمل الدفاعي، ويعطي توني كروس شكلاً مميزًا للأداء، ويسهم فالفيردي بشكل كبير على المستوى البدني، ما يعني أن الزج بكامافينجا من شأنه أن يدفع بيلينجهام إلى تعزيز موقعه بشكل أكبر وسيكون رودريجو هو "المضحى به".

ويطالب فينيسيوس بدور أكبر بعد تحسن لياقته البدنية عقب إصابته العضلية واستعادة صورته غير المتوازنة ليشكل تهديدًا كبيرًا في مباراة الكلاسيكو.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: كانسيلو، أراوخو، كريستنسن، بالدي.

الوسط: روميو، جوندوجان، جافي.

الهجوم: لامين، ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

وفيما يأتي تشكيل ريال مدريد المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: كارباخال، روديجر، ألابا، ميندي (أو كامافينجا).

الوسط: تشواميني، كروس، فيدي فالفيردي، بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس، رودريجو.

