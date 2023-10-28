بوستيكوجلو: توتنهام متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق خمس نقاط يدخل البهجة والأمل على قلوب المشجعين

لا عجب أن جماهير توتنهام هوتسبير تعيش أجواء احتفالية إذ يتصدر فريقها الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه ويقدم أداء يعتبره النادي جزءا من هويته.

وحقق توتنهام فوزه الثامن في عشر مباريات في الدوري بتغلبه 2-1 على كريستال بالاس يوم الجمعة ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم ويتصدر الدوري برصيد 26 نقطة في أفضل بداية لموسم للفريق منذ فوزه بلقب الدوري آخر مرة في 1961.

وأبلغ أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام الصحفيين عقب المباراة "المهم أننا ندخل البهجة والأمل على قلوب مشجعينا. هذا هو دور أندية كرة القدم".

وترك بوستيكوجلو بصمته في توتنهام بعد مواسم من التراجع المستمر والأداء المتواضع في بعض الأحيان بقيادة جوزيه مورينيو أولا ثم أنطونيو كونتي.

وولت أزمنة الخطط التي تفتقر للشجاعة والإقدام والتي اختبرت صبر الجماهير بقيادة مدربين كبار ليحل محلها أسلوب لعب سلس بتحركات مستمرة كما وعد المدرب حين توليه المسؤولية.

لكن حتى هو لم يكن يتوقع أن يتبني لاعبوه أفكاره بهذه السرعة.

وبالتأكيد سيواجه توتنهام عقبات إذ تلوح في الأفق سلسلة من المباريات الصعبة بداية بمواجهة ضيفه تشيلسي بقيادة مدربه السابق ماوريسيو بوكيتينو.

لكن الثقة في أعلى مستوياتها مع تركيز توتنهام بشكل كامل على الدوري إذ لا يشارك في المسابقات الأوروبية ما يجعل الموسم مليئا بالإمكانيات بالنسبة لتوتنهام الذي لم يكن طرفا في الصراع على اللقب منذ موسم 2016-2017.

وقال المدرب "أعتقد بالنسبة لنا، كما تعلمون كيف يكون الأمر عندما تحصل على القليل من الزخم، فإن دوري في ذلك هو الاستمرار في دفعهم. أعتقد أن هذا الفريق لا يزال قادرا على تحقيق تطور كبير".

وأضاف "طالما أنهم سيستمرون في الحضور كل يوم ويعملون بجد، فهذا يمنحني الفرصة لمواصلة دفعهم للتحسن. عقدت هذه المجموعة العزم على مواصلة العمل الجاد. لا أرى أي سبب لعدم استمرار

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