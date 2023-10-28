منظمة الصحة العالمية غير قادرة على التواصل مع موظفيها والمرافق الصحية في غزة

كتب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في منشور على منصة "إكس" أن المنظمة لا تزال غير قادرة على التواصل مع موظفيها ولا مع المرافق الصحية في غزة.

وقال تيدروس: "انقطاع الكهرباء في غزة يجعل من المستحيل وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى".

وأضاف أنه "لا يمكن إجلاء المرضى في مثل هذه الظروف أو العثور على ملجأ آمن".





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