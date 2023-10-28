ماكس فرستابن بطل العالم ثلاث مرات الأسرع في التجارب الحرة بجائزة المكسيك الكبرى



احتل ماكس فرستابن بطل العالم ثلاث مرات الصدارة بعد التجارب الحرة الثانية في جائزة المكسيك الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات حيث سيسعى سائق رد بول لتسجيل رقم قياسي جديد.

ويأمل السائق الهولندي البالغ عمره 26 عاما في تحقيق الفوز 16 في موسم واحد وهو أمر لا سابق له والانتصار رقم 51 في مسيرته وكذلك الخامس في آخر ست نسخ من جائزة المكسيك الكبرى.

وسجل فرستابن أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى وبلغ دقيقة واحدة و19.718 ثانية، قبل أن يتفوق عليه في التجارب الحرة الثانية عندما قطع مسافة الحلبة في دقيقة واحدة و18.686 ثانية.

وكان أليكس ألبون سائق وليامز في المركز الثاني في التجارب الحرة الأولى بفارق 0.095 ثانية خلف فرستابن، لكن لاندو نوريس سائق مكلارين كان الأقرب إلى السائق الهولندي في التجارب الحرة الثانية بفارق 0.119 ثانية.

وعلى أرضه ووسط جمهوره، حل سيرجيو بيريز سائق رد بول في المركزين الثالث والخامس في التجارب الحرة الأولى والثانية على الترتيب.

وجاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الخامس والثالث في التجارب الحرة الأولى والثانية بينما احتل فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو المركز الرابع على نحو مفاجئ مساء.

وبعدما أنهى التجارب الحرة الأولى في المركز 11، ارتقى لويس هاميلتون سائق مرسيدس إلى المركز السابع في التجارب الثانية، بينما احتل دانييل ريكاردو سائق ألفا تاوري المركز السادس.

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