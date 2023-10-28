«كهرباء ومياه دبي» تذكر بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء خلال موسم الأمطار

في إطار جهودها لمواصلة توفير إمدادات الكهرباء وفق أعلى معايير الكفاءة والتوافرية والاعتمادية، جددت هيئة كهرباء ومياه دبي دعوتها أفراد المجتمع لاتخاذ الاحتياطات والإجراءات الضرورية خلال موسم الأمطار لتجنب حدوث أي أعطال أو انقطاعات داخلية وضمان سلامة واستمرارية إمدادات الطاقة الكهربائية.

ودعت الهيئة المتعاملين للاطلاع على الإرشادات والنصائح التي توفرها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعرّف على أهم الخطوات والاحتياطات والإجراءات الضرورية خلال موسم الأمطار.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة الاستعانة بخدمات فني كهربائي مؤهل للقيام بأعمال الصيانة الدورية، والتأكد بشكل دائم من أن جميع الوصلات الكهربائية الخارجية للمنزل واللوحات الكهربائية وصندوق العداد من النوع المقاوم للمياه ومعزولة بشكل جيد وذلك لتفادي أي انقطاع في خدمات الهيئة. كما دعت الهيئة إلى إغلاق اللوحات الكهربائية بإحكام، واستبدال زجاج عداد الكهرباء في حال تعرضه للكسر، وإغلاق جميع الفتحات في خطوط الأنابيب الكهربائية الموجودة على سطح المبنى، وتفقد كابلات التأريض (التفريغ الكهربائي) لضمان استمرارية إمدادات الطاقة الكهربائية بشكل مستقر وآمن. وتوفر الهيئة عبر "متجر ديوا" على تطبيقها الذكي أسماء مزودي الخدمات الفنية ممن يمكن للمتعاملين التواصل معهم في حال وجود أعطال داخلية في المبنى.

وتخصص الهيئة رقم الطوارئ 991 لأي بلاغات فنية طارئة. ويمكن الاطلاع على الإرشادات والنصائح الخاصة بضمان السلامة واستمرارية إمدادات الكهرباء خلال موسم الأمطار من خلال الرابط:

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