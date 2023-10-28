غبت لظروف عائلية وجاهز للعودة للتدريب..سعيد شخيت: الدوري الأفريقي فكرة رائعة وأتمناه آسيوياً



أكد المغربي سعيد شخيت، المدير الفني السابق للبطائح ودبا الحصن وخورفكان، أن النسخة الأولى من مسابقة الدوري الأفريقي لكرة القدم «دوري السوبر الأفريقي»، التي تجمع أفضل 8 أندية في القارة السمراء، فكرة رائعة وتستحق التقدير على الرغم من ضيق الوقت بين المباريات.

مبيناً أن البطولة نجحت في جذب الأضواء إليها بعيداً عن النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، التي ستنطلق خلال الفترة المقبلة.

وتمنى المغربي سعيد شخيت أن يرى الفكرة ذاتها تطبق على أرض الواقع في الكرة الآسيوية بوجود نادٍ إماراتي، لا سيما بعد تألق ناديي العين والشارقة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وتقديمها مستوى فنياً رائعاً، أثبت قيمة الأندية الإماراتية على المستوى الآسيوي.

وحول توقعاته لبطل الدوري الأفريقي في نسخته الأولى، لا سيما وأن الدور نصف النهائي فيه مواجهتان غاية في القوة؛ الأولى بين الأهلي المصري، حامل لقب دوري الأبطال العام الماضي، مع صن داونز، الفريق الجنوب أفريقي القوي، والثانية بين الوداد المغربي، وصيف دوري الأبطال النسخة الأخيرة، والترجي التونسي بشكله الجديد، أوضح سعيد شخيت أن الفائز من مواجهتي الأهلي المصري وصن داونز سيتوج باللقب؛ لأنهما الأفضل من كل الوجوه؛ إذ إن الفريقين لديهما مميزات قادرة على تخطي الوداد أو الترجي، وأنا شخصياً أتمنى أن يكون اللقب عربياً بغض النظر عن اسم الفريق.

وبعيداً عن الكرة الأفريقية، أكد المدرب المغربي سعيد شخيت أن غيابه عن الساحة خلال الفترة الأخيرة جاء لظروف عائلية استدعت وجوده في المغرب، والحمد لله تم الانتهاء منها قبل أن يعود إلى الإمارات مرة أخرى، موضحاً جاهزيته للعودة من جديد للتدريب، لا سيما وأن العمل في منظومة الكرة الإماراتية أمر يسعده كثيراً؛ نظراً للاحترافية التي تُدار بها الأمور مع الأندية التي تطمح دوماً للأفضل.





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